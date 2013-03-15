Введение спецпошлин на импорт авто соответствует нормам ВТО – Прасолов

Москва. Введение специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см, соответствует нормам ВТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр экономического развития Украины Игорь Прасолов сказал журналистам в Москве.

«Все решения, которые принимаются министерством экономического развития и органами при нем, принимаются обязательно в согласовании с нормами ВТО», - сказал И.Прасолов.

Он убежден, что это будет способствовать развитию украинской автомобильной промышленности.

«Для нашей страны важно: это рабочие места, уплата налогов, повышение занятости в стране и с помощью таких мер межведомственная комиссия защитила интересы отечественных производителей автомобилей», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Изначально «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Министерство экономического развития и торговли рекомендовало дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.