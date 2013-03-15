Из-за непогоды не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода

По оперативным данным, по состоянию на 16:00 в связи со сложными погодными условиями в западных областях Украины не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, аэропорт в Ивано-Франковске из-за снежных осадков и, как следствие, плохого сцепления не выполняет прием/выпуск воздушных судов с 10 часов утра, аэропорт в Ужгороде - с 12:30.

Другие аэропорты работают в штатном режиме.