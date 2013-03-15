Дороги в Украине строятся и ремонтируются за счет акциза на бензин - Азаров

Дороги в Украине строятся и ремонтируются за счет акцизного сбора, входящего в стоимость покупаемого на заправках бензина и дизтоплива.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Ко мне приходит очень много обращений, на одном из них я хотел бы остановиться. Это такое требовательное послание: "Скажите мне, куда уходят деньги, которые мы платим на строительство дорог!". Я хочу ответить этому человеку и всем, чтобы прежде всего была достоверная и правдивая информация. Дороги у нас строятся и ремонтируются прежде всего за счет уплаты акцизного сбора, входящего в стоимость покупаемого на заправках бензина или дизельного топлива", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в соответствии с законодательством, покупатели платят 1,57 грн в цене 1 литра бензина А-95. Таким образом, при стоимости литра бензина примерно 11 грн 13 коп стоимость акциза составляет 14%. Основное, безусловно, это закупочная стоимость бензина - где-то около 6,50 или 60%, стоимость и затраты в портах, на перевозку железной дорогой и другие расходы, связанные с содержанием заправочных станций и т.д. В целом они составляют около 9%.

"Если сравнить акцизы в странах ЕС, то они значительно выше. Например, стоимость акциза в литре бензина в Италии примерно 7 грн, в Германии - 6,6 грн, в России примерно такая же цена, как и у нас. В год, по данным Казначейства, сумма уплаченного акциза с нефтепродуктов - 11 млрд 104 млн грн. Также на дорожное строительство направляются средства сбора за первую регистрацию транспортного средства, ввозные пошлины на транспортные средства, шины, нефтепродукты и все вместе это дало нам в 2012 г. 15 млрд 367 млн грн", - подчеркнул Н.Азаров.

Кроме того, он отметил, что на дорожное строительство направляются и другие средства из местных бюджетов и из государственного бюджета. Для того, чтобы посчитать в среднем, сколько каждый автовладелец уплачивает акциза, можно взять количество состоящих на учете легковых автомобилей, их в Украине 9 млн 148 тыс. Также по дорогам передвигается 2 млн 208 тыс. грузовых автомобилей, 371 тыс. автобусов, а всего с учетом автомобилей, находящихся в Минобороны, других ведомствах, примерно 12 млн транспортных средств, сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн. Об этом сказано в финансовом отчете ведомства, опубликованном в газете «Урядовый курьер» за 15 марта 2013 года.