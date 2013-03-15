ЮЖД в 2012 году направила 907 млн грн на выполнение коллективного договора

Южная железная дорога в 2012 году на выполнение обязательств по коллективному договору направила 907 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, ассигнования на выполнение коллдоговора в 2012 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 19%, или на 146 млн грн.

В частности, работникам и пенсионерам ЮЖД в 2012 году были предоставлены бесплатные железнодорожные билеты для поездок по личным потребностям на общую сумму 29 млн грн.

На выполненные программы добровольного медицинского страхования и жилищной программы было направлено около 27,8 млн грн. Всего застрахованы 43,4 тыс. работников и 27,4 тыс. пенсионеров-железнодорожников, из них прошли лечение 15,7 тыс. работников на сумму 17,6 млн грн и 10,2 тыс. пенсионеров — на сумму 8,1 млн грн.

Беспроцентные займы на общую сумму 2,1 млн грн в 2012 году получили 9 работников ЮЖД.

В 2012 году проведено санаторно-курортное оздоровление 13 тыс. работников, 5,9 тыс. детей железнодорожников и 285 ветеранов железной дороги.