Азаров предлагает импортерам подумать о том, как не допустить подорожание автомобилей

Премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает импортерам подумать о мерах по недопущению роста стоимости автомобилей.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Что мы имеем сейчас? В течение последнего года отечественные автопроизводители практически остановились. Они не выдержали конкуренции с более дешевыми импортными автомобилями, завозимыми как из России, так и из других стран. А это десятки тысяч людей фактически остались без работы. Во всех странах мира, особенно в период кризиса, государство прежде всего поддерживает отечественного товаропроизводителя и думает о том, как сохранить рабочие места для своих собственных граждан. А покупая импортный автомобиль, мы, прежде всего, вкладываем деньги в развитие других стран, а не своей собственной", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, эта мера вынужденная и временная и как только ситуация поправится, безусловно, она будет отменена.

"А наши импортеры должны подумать о том, чтобы максимально удешевить расходы, и мы готовы с ними встречаться и помогать им в этом, и не увеличивать стоимость импортных автомобилей. Мы также понимаем, что в этой отрасли тоже есть рабочие места, также работают люди, и поэтому мы бы не хотели нанесения ущерба этому важному и нужному делу, потому что мы прекрасно понимаем, что отечественный автопроизводитель не может сегодня полностью закрыть потребности наших людей в автотранспорте", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключают возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

Согласно сообщению ВАИИД, в результате введения спецпошлины цены на автомобили объемом 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а на автомобили 1,5-2,2 литра - на 15,6%.