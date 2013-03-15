Ухудшение погодных условий не отразилось на работе ЛЖД

Ухудшение погодных условий в Западной Украине не оказало существенного влияния на движение поездов по территории Львовской железной дороги (ЛЖД).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), задержки отдельных поездов составляли до 10 минут и в целом движение обеспечивается в пределах графика.

В то же время, погодные условия негативно повлияли на работу соседних железных дорог, в частности, Словакии и Венгрии.

«Прицепные вагоны из этих стран прибывают с задержкой до нескольких часов», - сообщили в «Укрзализныце».

Согласно сообщению, поезд «Интерсити+» из Львова в Киев прибыл по графику.

Для обеспечения движения поездов ЛЖД задействовала 1,5 тыс. людей и 22 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники.

В связи с налипанием мокрого снега на контактную сеть, а также ее обледенением из-за дождя на направлениях Львов-Здолбунов, Свалява-Мукачево до Ужгорода и Перемышля всю ночь работали 3 электровоза с вибропантографами, которые проходили участки по несколько раз.

«Ситуация под контролем, движение поездов обеспечивается», - сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16:00 в связи со сложными погодными условиями в западных областях Украины не работают аэропорты Ивано-Франковска и Ужгорода.