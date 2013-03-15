Азаров: каждый автовладелец уплачивает 992 грн акциза в год - это ямочный ремонт 5 кв м дороги

Каждый автовладелец на строительство дорог уплачивает 992 грн акцизного налога в год, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв м дороги.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Если возвратиться к тому, сколько наш владелец автомобиля уплачивает акцизного налога, т.е., каким образом он сам лично участвует в ремонте и строительстве дорог, то примерно получается 992 грн. Что на это можно сделать? Можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м, и если говорить о строительстве, то примерно 2,5 см дороги первой категории", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в 2012 году 3 млрд 153 млн ушло на возврат долгов по кредитам прошлых лет. Было перечислено 2 млрд 212 млн в регионы в виде субвенции на ремонт и строительство дорог. Около 10 млрд грн ушло на строительство, капитальный ремонт, в том числе ямочный ремонт основных направлений. Было приведено в порядок 1 тыс. 601 км автомобильных дорог, в том числе такие как Борисполь - Полтава, Харьков - Донецк, Киев - Житомир, Херсон - Симферополь, Львов - Шегини, Днепропетровск - Донецк - Луганск и другие участки дорог. Также было приведено в порядок также 837 км местных дорог. И масштабы сегодняшних разрушений на дорогах - это примерно 45 тыс. км дорог.

"Для того, чтобы справиться с таким объемом, правительством принято решение о привлечении кредитных ресурсов и мобилизации всех источников, какие есть в государственном бюджете, местных бюджетах, для максимального приведения дорог в порядок. К сожалению, не везде сейчас погодные условия позволяют приступить к работам в полном объеме, но как только погода позволит, работы будут развернуты в максимально широком масштабе", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее Н.Азаров сообщил, что в Украине на учете состоит 9 млн 148 тыс легковых автомобилей, также по дорогам передвигается 2 млн 208 тыс. грузовых автомобилей, 371 тыс. автобусов, а всего с учетом автомобилей, находящихся в Минобороны, других ведомствах, примерно 12 млн транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн. Об этом сказано в финансовом отчете ведомства, опубликованном в газете «Урядовый курьер» за 15 марта 2013 года.

Как сообщается в отчете «Укравтодора», на оплату труда сотрудникам, а также на оплату услуг связи, коммунальных услуг и энергоносителей в 2012 году потрачено 9,9 млн грн.

При этом объем привлеченных кредитных ресурсов в 2012 году составил 2,5 млрд грн. В их числе два кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка - один на сумму 101,698 млн грн, направленный на ремонт дороги Киев–Чоп, и один на 1,5 млрд грн, направленный на реализацию проекта улучшения дорог на подъездах к Киеву, а также кредит от Всемирного банка на сумму 923,378 млн грн, направленный на реализацию мероприятий по безопасности движения и повышение качества дорог, сказано в опубликованном отчете.