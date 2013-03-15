"ЮТэйр-Украина" начала выполнять регулярные рейсы Харьков-Баку

С 15 марта текущего года авиакомпания "ЮТэйр-Украина" начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Харьков-Баку-Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия прямого авиасообщения между Харьковым и столицей Азербайджана состоялась сегодня в Международном аэропорту "Харьков".

Вылет из аэропорта «Харьков» будет происходить еженедельно по пятницам в 22.00, из аэропорта им. Гейдара Алиева, Баку – по субботам в 03.30 (в обоих случаях указано местное время). Перелеты по маршруту Харьков-Баку-Харьков выполняются на современных реактивных самолетах Bombardier CRJ-200 (Сanadair Regional Jet) пассажироемкостью 50 человек.

Цена билета в обе стороны, включая все сборы, – от $407, в одну сторону – от $200. В стоимость также включены еда и напитки во время перелета.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Харьков» в 2012 году увеличил пассажиропоток на 62% по сравнению с 2011 годом - до 501,5 тыс. пассажиров. В 2013 году аэропорт «Харьков» планирует увеличить пассажиропоток на 20% по сравнению с 2012 годом - до 600 тыс. человек.

В 2011 году пассажиропоток аэропорта «Харьков» вырос на 26,8% по сравнению с 2010 годом – до 308,5 тыс. пассажиров.

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» по итогам 2012 года увеличила пассажирские авиаперевозки почти на 90% по сравнению с 2011 годом – до 420 тыс. человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

Реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляла группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составила 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, включая строительство аэродромно-диспетчерской башни, выделено 191,3 млн долл.

Реконструкция аэропорта началась в апреле 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.