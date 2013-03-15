Президент поручил разработать механизм привлечения в Украину новых авиаперевозчиков

Президент Украины Виктор Янукович поручил до декабря 2013 года разработать и утвердить механизм привлечения новых авиаперевозчиков на украинский рынок аиаперевозок, в том числе работающих по модели лоу-кост.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Ответственность за выполнение поручения возлагается на премьер-министра Украины Николая Азарова, Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу.

Согласно программе, ожидаемым эффектом от внедрения такого механизма является открытие рейсов в аэропорты Украины пятью новыми авиаперевозчиками, работающими по модели лоу-кост.

Как сообщал УНИАН, украинские авиакомпании в 2012 году увеличили перевозку пассажиров регулярными рейсами на 8,8% по сравнению с 2011 годом - до 5,93 млн человек.

Справка УНИАН. В Украине на октябрь 2012 года представлено 6 лоукост-авиакомпаний: Air Arabia, Flydubai, Norwegian Air Shuttle, Onur Air, Pegasus Airlines и Wizz Air.

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