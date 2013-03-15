Янукович поручил до мая утвердить методику расчета тарифов по новой классификации поездов
Президент Украины Виктор Янукович поручил утвердить методику расчета тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на основе новой классификации поездов до мая текущего года.
Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.
Ответственность за выполнение возлагается на Министерство инфраструктуры и по согласию на Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").
Также до мая 2013 года должна быть утверждена методика расчета тарифов на перевозки пассажиров дневными поездами класса "Интерсити+", а также тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Кроме того, до января 2014 года должен быть утвержден порядок пересмотра тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом, а также порядок пересмотра тарифов на железнодорожные перевозки грузов.
План также предусматривает до января 2014 года разработку (на основании новой методики расчета тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом) и утверждение тарифного руководства по перевозке грузов ж/д транспортом, а также утверждение методики установления тарифов на использование инфраструктуры железнодорожного транспорта.
План также предусматривает введение до октября 2013 года нормативно-правового регулирования и программного обеспечения бонусной системы продаж проездных документов на поезда класса "Интерсити+" и "Интерсити", а также введение системы регулирования стоимости проездных документов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.
Согласно плану, предусматривается до октября 2013 года определение целесообразности введения остановки поездов дальнего сообщения в Киеве на железнодорожной станции "Святошин" и до мая – определение перечня поездов дальнего сообщения, график движения которых должен предусматривать остановку на станции "Дарница.
Также планом предусмотрено введение до июля троллейбусных маршрутов к железнодорожным станциям "Дарница" и "Киев-Московский".
Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с 1 марта 2013 года вводит дифференциацию тарифов предварительной продажи билетов в вагоны 1-го класса на поезда «Интерсити+».
Железнодорожный транспорт Украины по итогам 2012 года сохранил перевозку пассажиров, с учетом перевозок городской электричкой, на уровне 429,6 млн человек.