Украина планирует запуск скоростного движения Львов-Перемышль-Варшава и Киев-Москва

До декабря 2013 года планируется проведение переговоров с представителями Республики Польша и ЕС касательно целесообразности введения международного скоростного железнодорожного сообщения Львов-Перемышль-Варшава, а также с представителями РФ по поводу введения скоростного сообщения Киев-Москва.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Также Планом предполагается определение источников финансирования соответствующих проектов.

Ответственность за выполнение возлагается на Министерство инфраструктуры и по согласию на Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Кроме того, в вопросе повышения доступности пригородного железнодорожного транспорта в городах с населением более 150 тыс. предусматривается до января 2014 года определить вместе с местными органами исполнительной власти перечень новых пунктов остановки поездов пригородного соединения, которые нужно построить в 2014 – 2018 годах в таких населенных пунктах.

Также до января 2014 года предполагается развитие с учетом опыта государств – членов ЕС сети скоростного движения поездов на железных дорогах, ожидаемым эффектом от которого станет введение дневных поездов на новых маршрутах, а также ночного скоростного поезда категории «Ночной экспресс» Киев-Донецк с временем в пути не более 8,5 часов.

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт Украины по итогам 2012 года сохранил перевозку пассажиров, с учетом перевозок городской электричкой, на уровне 429,6 млн человек.

По данным Государственной службы статистики Украины, пассажирооборот железнодорожного транспорта сократился на 2,3% - до 49,444 млрд пасс./км.

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