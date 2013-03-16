ГАИ из-за непогоды ограничило движение в пяти западных областях Украины

В связи со сложными погодными условиями движение на автомобильных дорогах государственного пользования в западном регионе государства ограничено, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, в Ивано-Франковской области введено ограничение на движение транзитного грузового транспорта на участках автомобильных дорог: М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, км 44+230 — 76+302; Н-09 Мукачево-Львов, км 249+000 — 388+396; Н-10 Стрый-Черновцы-Мамалыга, км 18+330 — 129+000; Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь, км 0+000 — 30+740.

Закрыто движение транспортных средств на участках автомобильной дороги: -Р-24 Татаров-Коломыя-Борщев-Каменец-Подольский, км 131+100 - км 145+100 и км 148+000 - км 149+050.

В направлении г. Черновцы объезд организован по Н-10 Стрый-Черновцы-Мамалыга (через Коломыю, Снятин), в направлении г. Тернополя объезд организован по Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь.

В Тернопольской области усложнено движение грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения, в результате интенсивных осадков и сильного ветра образовались снежные заносы на автомобильных дорогах Т 20-13 Почаев-Зборов (км 10-20, 22-25, 45-46), Р-41 Обход г. Тернополя км 23-26 и Р-32 Кременец-Белая Церковь-Ржищев км 15-20.

Сейчас на указанных участках автомобильных дорог прекращено (закрыто) движение транспортных средств.

В Волынской области в связи с интенсивными осадками и усилением ветра, который приводит к образованию снежных заносов, затрудненно движение транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения Н-22 Устилуг-Луцк-Ривне (в пределах населенных пунктов Торчин и Войница) и местных дорогах (Луцкого, Киверцевского, Локачинского, Гороховского, Иваничевского районов). Введено временное ограничение движения грузового транспорта в пределах Волынской области на автомобильной дороге Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Жовква.

Во Львовской области из-за интенсивных снежных осадков возникли препятствия для движения автотранспорта по всей улично-дорожной сети. В результате ненастья на отдельных участках автодорог области движение автотранспорта заблокировано.

В Ривненской области усложнено движение транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-06 Киев-Чоп с 356 км по 360 км вблизи населенного пункта с. Крылив Лубненского р-на (образовался затор из транспортных средств протяженностью до 5 км).

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предоставления помощи его участникам было привлечено 1 тыс. 445 работников ГАИ.