«Визз Эйр Украина» получила третий самолет

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» получила новый самолет Airbus A 320, который стал третьим самолетом в парке компании.

Новый самолет 16 марта прибыл в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), сообщает аэропорт на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Самолет прибыл с завода-изготовителя в Тулузе.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Авиакомпания планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320 в 2013 году.