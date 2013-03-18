«Визз Эйр Украина» получила третий самолет
09:36, 18 марта 2013Транспорт/Связь
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Авиакомпания «Визз Эйр Украина» получила новый самолет Airbus A 320, который стал третьим самолетом в парке компании.
Новый самолет 16 марта прибыл в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), сообщает аэропорт на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Самолет прибыл с завода-изготовителя в Тулузе.
Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Авиакомпания планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320 в 2013 году.
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