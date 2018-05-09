Первый замначальника ММТП: Мариупольский порт сработал в прибыль, хотя ледовая кампания была самой тяжелой за 40 лет

Мариупольский морской торговый порт - ведущий порт Украины на Азовском море. Навигация у него длится круглый год. Порт обеспечивает переработку навалочных, насыпных, генеральных, тяжеловесных, негабаритных грузов, контейнеров и пр., а также наливных по варианту "борт - борт". 2012 год оказался непростым для ММТП. С какими негативными тенденциями он столкнулся, что планируется на текущий год, каковы в целом перспективы развития порта в интервью УНИАН рассказал первый заместитель начальника Мариупольского морского торгового порта по коммерческой работе Александр Олейник.

- Александр Александрович, как Вы оцениваете показатели работы порта по итогам 2012 года?

1-й замначальника ММТП Александр Олейник

- В прошлом году мы выполнили план по прибыли, хотя и несколько недовыполнили по перевалке. Так, в 2012 г. фактический показатель переработки составил 14,08 млн тонн груза при плане 15,3 млн тонн. Невыполнение плана обусловлено крайне тяжелой ледовой кампанией 2011-2012 гг., которая продолжалась 68 суток и была самой сложной за последние 40 лет (н авигационная обстановка прошлой зимой, в частности с конца января по конец марта 2012 г., в портах Черноморско-Азовского бассейна была крайне сложной. Так, с 7 февраля 2012 г. льды «закупорили» Керченский пролив, и в ледовом плену оказались 126 судов. Толщина льда в акваториях портов в Черном море колебалась от 10 до 25 см, а в Азовском - достигала 70 см с высотой торосов до 3,5 м. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра до 20 м/с, обледенение, дрейфующие ледовые поля - ред.) .

Также на протяжении прошедшего года мы продолжали ощущать последствия кризиса в мировой экономике. Спад на рынках угля и металла спровоцировал снижение переработки этих, традиционных для порта, грузов. В то же время, более высокий объем переработки навалочных грузов (чугун, глина, зерновые) позволил в значительной степени компенсировать негативные тенденции с углем и металлом.

Более того, во всех подразделениях порта были оптимизированы расходы материалов и денежных средств, что даже при снижении объемов грузопереработки позволило порту выполнить план по прибыли и направить значительные средства на модернизацию и техническое перевооружение. В целом, могу сказать, что с испытаниями 2012 года Мариупольский порт, его коллектив, справились достойно.

- Насколько в 2012 году были загружены мощности порта, какая нагрузка планируется в 2013 году?

- В 2012 году пессимистические ожидания новой волны кризиса наряду с объективными причинами (среди прочих: 30% снижение мировых цен на уголь и закрытие ряда ТЭЦ в Болгарии) привели к тому, что участники европейских и средиземноморских рынков сократили спрос на профильные для порта грузы. Поэтому, к сожалению, в прошлом году производственный потенциал порта был использован не полностью, его мощности были загружены примерно на 90%. Что же касается года нынешнего, то нами запланировано переработать 15,3 млн т груза – это оптимальная загрузка.

- Вы сказали, что порт сумел сработать в прибыль, несмотря на самую тяжелую за последние сорок лет ледовую кампанию. С каким финансовым результатом порт завершил 2012 год, какие планы на 2013-ый?

- Как я уже говорил, благодаря оптимизации расходов, мы смогли выполнить план по прибыли - в 2012 году чистая прибыль порта составила порядка 401 млн гривен. При этом в бюджеты всех уровней и целевые фонды перечислено 553,9 млн грн, в т.ч. в государственный бюджет – 392,1 млн грн, в местный бюджет – 46 млн грн, в целевые фонды – 115,8 млн грн.

Финансовый план на 2013 год еще не подписан, поэтому говорить об ожидаемых результатах рано. Хотя, макроэкономические факторы, безусловно, повлияют на итоговый показатель.

- Какие возможности использовал порт в 2012 году для увеличения перевалки грузов, что планируется сделать для этого в 2013 году?

- Порт не является обособленным звеном транспортной цепочки, поэтому показатели его работы зависят от множества факторов. При выборе оптимального порта перегрузки грузовладелец учитывает четыре из них: затраты на транспортировку груза в порт перегрузки; затраты на транспортировку груза морем; физическая возможность порта обработать необходимый груз и стоимость услуг.

Влияния на первый и второй пункт порт не имеет. Что же касается физической возможности обработки грузов, то ММТП обладает всеми необходимыми механизмами и достаточными площадями для хранения и перегрузки различной номенклатуры грузов, обслуживания судов. И хотя тарифы на погрузочно-разгрузочные работы регулируются государством, порт ежегодно выдвигает предложения по установлению льгот на обработку транзитных грузов. Это способствует сохранению наших позиций и дополнительному привлечению транзитного угля из России и Казахстана.

Внутрипортовые тарифы (складирование, обработка подвижного состава, дополнительные услуги) устанавливаются на конкурентном уровне и на сегодняшний день в пересмотре не нуждаются.

Безусловно, мы отслеживаем изменения рынка, проводим необходимые маркетинговые и логистические исследования, участвуем в различных специализированных конференциях, открывая таким образом производственный потенциал порта возможным партнерам. Ежедневно ведется работа по усовершенствованию внутрипортовых процессов, их автоматизации и упрощению.

При этом с учетом специализации, в 2013 году ММТП будет во многом зависеть от глобальных экономических явлений, конъюнктуры рынка и ожиданий его участников, поскольку все перечисленное практически мгновенно отражается на уровне спроса на грузы, традиционно перерабатываемые в порту.

- Какие средства ММТП инвестировал в обновление, модернизацию и развитие в 2012 году? Во что именно?

- В 2012 году капитальные инвестиции порта составили 493 млн грн, в т.ч. 9 млн грн - на природоохранные мероприятия. В частности, порт приобрел земснаряд «Меотида» для поддержания глубин акватории и подходного канала, а также два новых многоцелевых буксира ледового класса «Капитан Маркин» и «Капитан Меркулов» для обеспечения более эффективной и безопасной ледовой проводки судов в зимний период. Порт капитально отремонтировал причал №8. Также приобретены портальный кран Марк 36, колесная и спецтехника, грузозахватное оборудование. Часть инвестиций была вложена в социальные объекты, в частности, реконструирована столовая в детском оздоровительном центре «Юный моряк».

- Какие средства в развитие порт планирует инвестировать в 2013 году?

- В 2013 году мы планируем инвестировать 395 млн грн. В частности, приобрести несколько портальных кранов, погрузчики, построить централизованную мойку и стоянку автотехники БВМ (база внутрипортовой механизации) и пр. На протяжении многих лет Мариупольский порт по праву считается одним из самых технически оснащенных портов Азовского моря, и мы будем продолжать инвестировать в модернизацию инфраструктуры, тем самым обеспечивая высокое качество выполняемых работ и поддерживая привлекательность порта для грузоотправителей.

- Какие грузопотоки были для порта основными в 2012 году, какие будут в нынешнем году? Есть ли планы по привлечению новых направлений?

- Основными грузопотоками для ММТП традиционно являются металлопродукция, уголь, глина (каолин). Доля этих грузов в грузопереработке за 2012 год составила 91%. Остальное - зерновые, масло подсолнечное и грузы в контейнерах. Все причалы порта (за исключением углеперегрузочного комплекса) универсальные и позволяют перерабатывать различную номенклатуру грузов. Поэтому мы на постоянной основе работаем над привлечением в порт новых грузопотоков.

- Как Вы оцениваете перспективы развития ММТП в условиях действия закона о морских портах?

- Необходимость принятия этого закона назрела давно. Государство не обладает необходимыми средствами, чтобы обеспечить дальнейшее развитие морских портов Украины и гарантировать их конкурентоспособность на фоне активно развивающихся портов Румынии, Турции и России. Для решения наиболее острых вопросов отрасли (изношенность портовой инфраструктуры 60-90%, спад грузооборота) необходимо привлечение частного капитала, как это делают многие годы ведущие морские державы. Причем, привлекают, прежде всего, крупных грузоотправителей, которые заинтересованы в удовлетворении своих потребностей в перевозках на самом высоком уровне.

Мариупольский порт достаточно привлекателен для потенциальных инвесторов, в том числе, и с точки зрения его географического расположения. Мы находимся в узле транспортных коридоров, в центре Донбасса - крупнейшего индустриального района Украины. ММТП соединен железной дорогой и автомагистралями, а также речным сообщением со странами СНГ и зарубежья. Грузы, отправляемые и принимаемые портом, имеют адреса в 60 странах мира. Поэтому уверен, что со вступлением в силу закона о морских портах и при налаживании эффективного партнерства с инвесторами, устойчивое развитие и стабильная работа ММТП гарантированы.

- Насколько ММТП готов к конкурсам по привлечению концессионеров? Какие проекты на них могут быть представлены?

- До 14 июня нынешнего года должны быть созданы две новые организационные структуры - филиал ГП «Администрация морских портов» и ГП «ММТП». Этому предшествует значительная подготовительная работа: необходимо провести полную инвентаризацию основных фондов, подготовить разделительные балансы и т.д. Что же касается возможных проектов, то все они связаны с увеличением мощностей порта. Мы видим возможность реализации проектов по четырем основным направлениям: строительство комплекса по перевалке зерновых и масла мощностью 4,8 млн тонн/год; терминала по перевалке контейнеров мощностью до 600 тыс. TEU/год; современного комплекса навалочных и насыпных грузов мощностью 8 млн тонн/год, а также программа по полной замене или реновации портового оборудования.

Анна Левченко (УНИАН)