Янукович поручил закупить за счет госбюджета 200 купейных вагонов

Президент Украины Виктор Янукович поручил до ноября текущего года закупить для нужд железных дорог за счет государственного бюджета 200 купейных вагонов, а также 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.Это предусмотрено Национальным планом на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Поручение дано премьер-министру Украины, Министерству инфраструктуры, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Кроме того, Национальный план предусматривает закупку 7 специализированных служебно-технических вагонов.

Как сообщал УНИАН, по оценке специалистов "Укрзализныци", инвестиции в кардинальное обновление парка пассажирских вагонов, исходя из стоимости 1 пассажирского вагона из нержавеющей стали производства Крюковского вагонзавода, могут составить 2 млрд долл. США.

Справка УНИАН. Парк вагонов, который железные дороги Украины используют для обеспечения пассажирских перевозок, составляет около 5 тыс. вагонов. Из них системой кондиционирования оборудованы около 2 тыс. вагонов.