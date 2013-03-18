Президент поручил заняться производством в Украине современных электропоездов

Президент Украины Виктор Янукович поручил до июня разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в некоторые законы для стимулирования организации производства в Украине современных электропоездов, электровозов и дизель-поездов.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Поручение дано премьер-министру Украины, Министерству инфраструктуры, Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства. Общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов, которые могут развивать скорость 160-250 км в час, на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн.

Ранее премьер-министр Борис Колесников заявлял о планах организации совместного производства двухсистемных пассажирских электропоездов с корейской Hyundai Rotem.