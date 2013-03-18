Янукович поручил до ноября модернизировать 6 тепловозов

Президент Украины Виктор Янукович поручил до ноября 2013 года провести модернизацию не менее 6 тепловозов для снижения расходов топлива на не менее чем 30%.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году планирует мероприятия по модернизации электровозов серии ВЛ11 современными кабинами и энергосберегающим оборудованием, модернизации маневровых тепловозов серии ЧМЭ3 новым силовым оборудованием и системами управления, системой подогрева охлаждающей жидкости, системой конденсаторного пуска и др.

Напомним, в 2011 году «Укрзализныця» списала около 60 локомотивов, из них около 20% пассажирских.

Справка УНИАН. В настоящее время сверх нормативного срока эксплуатации используются 3 463 локомотива, или 80,1% всего парка «Укрзализныци», который составляет 4 321 единицу.

Стоимость капитального ремонта с продлением срока службы и заменой устаревшего штатного тепловозного дизеля современным составляет в среднем 60% стоимости нового тепловоза.