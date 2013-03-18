Нацплан определил источники финансирования пассажирского парка - «Укрзализныця»

Впервые в истории Украины Президент определил, что источником финансирования обновления пассажирского парка железных дорог выступают средства Государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), комментируя заложенное в Национальный план на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» положение о выделении средств на закупку 200 пассажирских вагонов.

В «Укрзализныце» отметили, что выделение средств из госбюджета на пополнение пассажирского парка соответствует требованиям ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте».

В то же время, в «Укрзализныце» подчеркнули, что «сегодня в Государственном бюджете на 2013 год не предусмотрены средства на обновление пассажирского подвижного состава, однако бюджет будут пересматривать по результатам 1-го квартала».

«За весь период независимости Украины средства на приобретение вагонов и локомотивов для перевозки пассажиров из Государственного бюджета не выделялись. Поэтому внесение этого важного социального вопроса в Национальный план действий является залогом выделения финансирования для наиболее востребованного вида транспорта», - сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил до ноября закупить для нужд железных дорог за счет Государственного бюджета 200 купейных вагонов, а также 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.

Железнодорожный транспорт Украины перевозит около 60 млн пассажиров в год.

Справка УНИАН. Правительственная Государственная программа активизации экономики на 2013-2014 годы содержит пункт об обновлении пассажирского подвижного состава (закупка 248 пассажирских вагонов в 2013 году - пункт 4.3.2 Приобретение пассажирских вагонов отечественного производства), однако источники финансирования не были определены.

Ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» предусматривает, что «приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений».