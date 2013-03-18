Украина и Беларусь в Минске обсудят сотрудничество в транспортной сфере

Минск. Украина и Беларусь в ходе шестого заседания белорусско-украинской рабочей группы по вопросам транспорта и встречи экспертов 18-19 марта в Минске обсудят направления сотрудничества в транспортной сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В частности, в ходе заседания планируется рассмотреть вопросы сотрудничества двух стран в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного, авиационного транспорта и дорожного хозяйства.

В переговорах со стороны Украины примут участие представители соответствующих департаментов Министерства инфраструктуры, государственных инспекций по безопасности на морском и речном транспорте, агентства автомобильных дорог «Укравтодор», авиационной службы, администрации железнодорожного транспорта «Укрзализница», ГП «Измаильский морской торговый порт», УГЦТС «Лиски», ГП «Укрводпуть», Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко, украинскую - заместитель министра инфраструктуры Владимир Корниенко.

«По итогам заседания белорусско-украинской рабочей группы по транспорту будет подписан протокол», - отметили в пресс-службе Минтранса Беларуси.