Автомобилисты обещают «автомобильный майдан», протестуя против спецпошлин на иномарки
Всеукраинский совет автомобилистов готов к акциям протеста в случае введения спецпошлин на импорт автомобилей.
Как передает коррескондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на пресс-конференции в УНИАН .
«Всеукраинский совет автомобилистов, насчитывающий 623 тысячи членов, сообщил о готовности проводить «автомобильный майдан» и акции протеста», - сообщил О.Назаренко.
Глава ВААИД также сообщил, что действия ассоциации поддерживают и 83 автомобильных клуба Украины, в том числе автоклубы Крыма и Львова, которые тоже готовы к акциям протеста.
По его словам, ассоциация надеется выйти на диалог с правительством и отменить решение о введении спецпошлин.
«Мы сейчас надеемся выйти на диалог с правительством и решить все мирно и хорошо», - сказал О.Назаренко.
Он напомнил, что в 2009 году в связи с повышением налогового сбора автомобилисты заблокировали Верховную Раду.
«Впервые в истории не только Украины, но и СНГ, верховный орган отменил принятое им же решение о повышении налогов. Я надеюсь, что это будет второй случай, когда это решение будет отменено», - пояснил О.Назаренко.
Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.
Решение комиссии опубликовано в газете "Урядовый курьер" 14 марта с.г. и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.
Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключает возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.
Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.
Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.
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