Доля спама в почтовом трафике выросла до 71%

Спамеры вновь пошли в наступление после продолжительного затишья, наблюдавшегося на протяжении последних месяцев, и в феврале доля почтового мусора увеличилась на 12,8% п.п. и достигла 71,1%. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского» (Россия).

В феврале был зафиксирован рост количества спамерских писем, эксплуатирующих тему праздников. Спамеры активно рассылали предложения ко Дню святого Валентина (14 февраля) и Дню защитника Отечества (23 февраля), не забыли и о 8 Марта и Масленице, которая в этом году пришлась на середину марта. Не осталось без внимания спамеров и падение метеорита в Челябинске.

Рекламные предложения не отличались новизной, и в письмах традиционно предлагались услуги по доставке цветов, реплики элитных товаров, а также романтические поездки и тематические экскурсии. Вопреки ожиданиям, в этом году не было зарегистрировано массовых рассылок "валентинок" с вредоносными вложениями.

Одним из наиболее популярных инструментов злоумышленников, распространяющих вредоносные программы в почте, по-прежнему являются письма-подделки под официальные уведомления от различных финансовых институтов. Например, злоумышленники прибегают к хорошо известной легенде о якобы случившемся взломе банковского счета пользователя, в результате чего все деньги были заморожены, а счет заблокирован. Для получения информации о происшествии пользователю предлагают открыть прикрепленный к письму вредоносный файл.

Среди компаний, имена которых используют злоумышленники, одной из наиболее популярных является поисковая система Google. В феврале была зафиксирована рассылка вредоносных писем от имени Google, в которых сообщалось, что компания рассматривает присланное пользователем резюме и сопоставляет его со списком открытых вакансий. Во избежание возможных недоразумений пользователю рекомендовалось открыть приложенный к письму файл и проверить резюме. Однако вместо него во вложении находился троянец для кражи паролей и других конфиденциальных данных.

Серьезные изменения произошли в географическом распределении спам-потоков. В глобальном масштабе на первое место по количеству рассылаемого со своей территории почтового мусора вышли США (16,9% от всего рассылаемого спама). Доля спама, рассылаемого из Китая, снизилась вдвое, до 14,4%, и теперь страна занимает второе место в общем зачете. В целом из этих двух стран в феврале было разослано около 31,3% мирового спама. Третье место, как и в январе, занимает Южная Корея (13,7%), доля которой в феврале увеличилась на 6,9 п.п. Россия (3,3%) опустилась в рейтинге с 4-го на 7-е место. Украина оказалась на 17-м месте с долей рассылаемого спама в 1,2%.

В русскоязычном Интернете главным спамером февраля оказалась Индия (18%), оттеснившая с этого места Россию (6-е место). На второй позиции разместилась Италия (13%), чей показатель за месяц вырос более чем в 5 раз. Также в тройку лидеров вошел и Тайвань (9,1%), поднявшийся с 11-й позиции. Украина заняла 12-е место с долей рассылаемого спама в 1,9%.

Как отметила руководитель отдела контентных аналитиков "Лаборатории Касперского" Дарья Гудкова, резкое увеличение доли спама в феврале едва ли является началом новой тенденции. Она считает, что скорее можно говорить о последствиях январского снижения почтового мусора в результате новогодних каникул, когда многие компьютеры, входящие в ботнеты и использующиеся для спам-рассылок, были отключены. Более того, по сравнению со средним показателем за прошлый год, доля нежелательных писем в минувшем месяце оказалась даже немного ниже.

«Однако в дальнейшем мы не ожидаем резких изменений», - сказала Д. Гудкова.

По ее мнению, в настоящее время тревогу вызывает тот факт, что среди вредоносных вложений в спаме все больше становится программ, нацеленных на кражу паролей от онлайн-банкинга, и пользователям следует быть особенно бдительными с письмами, похожими на извещения от банков, не открывать вложения и входить на страницу онлайн-банкинга только через браузер.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.