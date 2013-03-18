Кабмин создал Администрацию морских портов Украины

Кабинет министров принял решение о реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образовании государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Соответствующее распоряжение № 133 от 4 марта размещено на сайте правительства.

В перечень предприятий, которые будут реорганизованы, вошли государственные морские торговые порты: Николаевский; Ильичевский; порт "Южный"; Мариупольский; Севастопольский; Херсонский; Керченский; Феодосийский; Ялтинский; Бердянский; Белгород-Днестровский; Евпаторийский; Измаильский; Ренийский; Скадовский; “Усть-Дунайск”; специализированный морской порт "Октябрьск"; ГП "Дельта -Лоцман" и Государственная компания "Керченская паромная переправа".

Как сообщал УНИАН, создание Администрации морских портов Украины предусмотрено законом «О морских портахУкраины», подписанном президентом 8 июня 2012 г.

АМПУ должна быть создана до 14 июня 2013 года. Исполняющим обязанности начальника АМПУ может быть назначен начальник Одесского морского торгового порта (ОМТП) Юрий Васьков.

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