В западных областях продолжают чистить дороги от снега

В трех западных областях Украины продолжаются работы по расчистке дорог местного значения.

Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, продолжаются работы по расчистке дорог местного значения в трех западных областях Украины, где нет проезда к 18 н.п. во Львовской области и усложнен проезд к 108 н.п. (из них в Волынской – к 42 н.п. и в Тернопольской – к 66 н.п.).

По информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен.

Восстановлен проезд на дорогах местного значения к 1225 н.п. (в Ривненской и Ивано-Франковской областях - полностью).