В западных областях продолжают чистить дороги от снега
09:43, 19 марта 2013Транспорт/Связь
0
В трех западных областях Украины продолжаются работы по расчистке дорог местного значения.
Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, продолжаются работы по расчистке дорог местного значения в трех западных областях Украины, где нет проезда к 18 н.п. во Львовской области и усложнен проезд к 108 н.п. (из них в Волынской – к 42 н.п. и в Тернопольской – к 66 н.п.).
По информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах государственного и регионального значения обеспечен.
Восстановлен проезд на дорогах местного значения к 1225 н.п. (в Ривненской и Ивано-Франковской областях - полностью).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter