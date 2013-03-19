Киевавтодор заявляет, что ликвидировал 60% ям

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» продолжает ликвидацию аварийно-опасной ямочности. Так, по состоянию на сегодня работы выполнены на площади 61 тыс. кв. м, что составляет более 60% от утвержденного графика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как заверили в «Киевавтодоре», с наступлением благоприятных погодных условий работы по ликвидации ямочности будут проводиться интенсивнее. Кроме того, предприятия корпорации начнут выполнение плановых текущих ремонтов.

В коммунальной корпорации отмечают, что качество выполнения работ контролируют служба внутреннего технадзора и независимая лаборатория. И если последняя признает некачественной работу – подрядчик вынужден ее переделать. Ведь во всех без исключения договорах, которые заключает «Киевавтодор», прописывается гарантийный срок исправления дефектов.

В пресс-службе КГГА напомнили, что согласно графику до 20 апреля КК «Киевавтодор» должна ликвидировать аварийно-опасную ямочность на площади 98 тыс. кв. м.