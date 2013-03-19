МАУ расширила маршрутную сеть из регионов Украины

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) расширила маршрутную сеть рейсов, выполняемых из региональных центров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, в частности, МАУ открыла продажи билетов на новые рейсы в Тель-Авив, которые будут выполняться из Одессы, Днепропетровска, Донецка и Симферополя.

Кроме того, авиакомпания начала продажи на рейсы в Баку и Ереван, которые будут выполняться из Одессы и Донецка.

Как сообщил УНИАН источник на рынке, МАУ также планирует начать ежедневные регулярные рейсы Львов-Москва.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21 самолета Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.