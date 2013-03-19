Азаров: Украина построит 17 путепроводов для скоростных электропоездов

Украина в рамках модернизации железнодорожного пути для развития скоростного железнодорожного движения построит 17 путепроводов на пути следования скоростных электропоездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.

«Предусматривается программа модернизации железнодорожного полотна. Как вы понимаете, недостаточно иметь локомотив и вагонное хозяйство, позволяющее двигаться со скоростями 160 км или больше, нужно, чтобы железнодорожное полотно выдерживало эти скорости, чтобы не было пересечений, чтобы это полотно было ограждено со всех сторон», - сказал он.

«Большие работы предстоит выполнить на пути следования скоростных поездов. Планируется строительство 17 путепроводов на местах, где высокая интенсивность движения автотранспорта», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году планируют модернизировать и провести капитальный ремонт железнодорожных путей на направлениях из Харькова, Днепропетровска и Донецка до Симферополя для развития скоростного движения в графике на 2013-2014 годы.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует в летнем расписании 2013 года запустить до Симферополя скоростные двухэтажные электропоезда категории «Интерсити+» производства Skoda из Днепропетровска, Харькова и Донецка.

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