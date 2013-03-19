Функция “Общественный транспорт” на картах Google стала доступна в 15 городах Украины

С 19 марта функция “Общественный транспорт” на картах Google стала доступна в 15 крупнейших городах Украины. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Google.

Теперь информация о маршрутах общественного транспорта доступна для следующих городов: Киев и пригороды, а также Винница, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Луцк, Львов, Одесса, Полтава, Ровно, Севастополь, Харьков, Черкассы и Чернигов.

С помощью функции “Общественный транспорт” в картах Google пользователи могут получить пошаговые маршруты проезда на общественном транспорте; найти остановки транспорта в своем районе, проложить маршрут. Помимо просто прокладки маршрута, можно получить информацию о времени в пути, что позволяет выбрать оптимальный маршрут проезда по городу.

Данные об общественном транспорте по 14 городам Украины предоставлены партнером Google в Украине компанией Easy Way, для Львова - Львовским горсоветом и общественным объединением “Самопоміч”.

Информация о маршрутах доступна на всех браузерах, включая мобильные, а также на Картах Google для Android и iOS.

Google постоянно расширяет и совершенствует функционал карт. Так, в прошлом году в Украине были запущены такие сервисы, как «навигация», «просмотр улиц» и «картограф».

Компания Google запустила функцию “Общественный транспорт” в качестве эксперимента в 2005 году, а в октябре 2007 года функция стала частью карт Google. На сегодняшний день в картах Google представлены расписания движения транспорта в 500 крупнейших городах мира, указаны более миллиона остановок

Справка УНИАН. Основанная в 1998 г. компания Google является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Доход Google в 2012 году составил 50,17 млрд долл., чистая прибыль – 10,74 млрд долл.

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