«МТС Украина» в прошлом году увеличила чистую прибыль на 72%

Один из крупнейших отечественных мобильных операторов компания «МТС Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 72,3% - до 1,98 млрд грн с 1,2 млрд грн в 2011 году.

Об этом сказано на официальном сайте материнской компании оператора.

Согласно сообщению, в 2012 году выручка компании выросла на 6,3% - до 9,7 млрд грн.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в 2012 году увеличился на 12,6% - до 4,9 млрд грн. При этом маржа OIBDA за указанный период увеличилась до 50,8% с 48% в 2011 году.

Как отмечает компания, в 2012 году затраты на одного абонента выросли до 39,2 грн с 38,8 грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Сеть мобильной связи «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, компания обслуживает 19,8 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).