20 марта в Украине снова будет идти мокрый снег, в южных областях - дождь

20 марта, на юге Украины ожидается ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории ночью и утром будет идти мокрый снег и дождь (в северных и центральных областях местами сильный), местами налипание мокрого снега и гололед; днем небольшие осадки; на дорогах западных и северных областей гололедица; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в центральных областях местами 10-12°.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололед; днем местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Температура в Киевской области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.