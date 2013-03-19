В Святошинском районе столицы введут автобусный маршрут №90-к

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» планирует ввести в Святошинском районе столицы вместо маршрутного такси №203 автобусный маршрут №90-к.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также отмечается, что пять автобусов №90-к будут курсировать от станции метро «Святошин» до проспекта Леся Курбаса с интервалом движения 4-6 минут.

Также в течение пяти месяцев будет дополнительно выделено 5 троллейбусов на маршрут № 41. Пока на этом маршруте курсирует всего 9 троллейбусов.

В планах «Киевпастранса» - увеличение количества транспорта обычного режима движения на жилых массивах Виноградарь и Оболонь.