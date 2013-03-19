УЖСК открыла продажу билетов на Интерсити+ и Интерсити на майские праздники

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) открыла предварительную продажу во всех железнодорожных кассах и на сайте http://booking.uz.gov.ua/ билетов на электропоезда категории Интерсити + и Интерсити на майские праздники - 1 и 2 мая и в предпраздничные даты.

В дальнейшем каждый следующий день откроется следующая дата продажи с максимальной суммой скидки - за 45 суток до даты поездки, сообщили УНИАН в УЖСК.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2013 г. УЖСК ввела гибкую систему регулирования тарифов на билеты первого класса поездов Интерсити+, благодаря которой билеты в первый класс на Интерсити+ с максимальной скидкой в 15% можно приобрести за 45 дней до отправления, за 2-1 сутки до отправления поезда стоимость билета повышается на 15%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.