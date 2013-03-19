Арбузов не сомневается в выводе Счетной палаты о растрате средств в «Борисполе»

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов не видит оснований сомневаться в выводе Счетной палаты о нецелевом использовании 4 млрд грн бюджетных средств при проведении строительных работ и реконструкции международного аэропорта «Борисполь».

Об этом, выступая на пресс-конференции в Кабинете министров, заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Правительство сделало выводы по результатам аудита Счетной палаты. Этот вопрос сейчас обсуждается», - сказал Арбузов.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли сомневаться в профессионализме аудиторов Счетной палаты, осуществлявших проверку, Арбузов ответил: «Я не могу говорить о непрофессионализме Счетной палаты, там работает мой коллега бывший банкир. Я не могу сказать, что он непрофессионал».

Как ранее сообщал УНИАН, Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект».

В частности, Счетная палата отмечала, что необоснованная корректировка проекта строительства терминала D посредством увеличения пропускной способности и строительства ВИП-зоны привела к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 млн грн, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.