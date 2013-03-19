Казахстанская «Эйр Астана» начнет выполнять авиарейсы из Киева в Алматы и Астану

Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» с конца марта - начала апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Киева (международный аэропорт «Борисполь») в Алматы и Астану.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, в частности, с 31 марта 2013 года «Эйр Астана» три раза в неделю будет выполнять рейсы Алматы-Киев-Алматы.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 320.

С 1 апреля 2013 года авиакомпания три раза в неделю будет выполнять рейсы Астана-Киев-Астана.

Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 190.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Эйр Астана» была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы – Астана. Акционеры компании - правительство Республики Казахстан (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%).

«Эйр Астана» оперирует парком из 26 самолетов со средним эксплуатационным возрастом 11 лет. Маршрутная сеть включает более 50 внутренних и международных рейсов.

«Эйр Астана» поместила заказ на покупку в собственность компании самолетов семейства Boeing 787, Boeing 767, Airbus A320 и Embraer 190. Данное приобретение позволит в перспективе увеличить количество воздушных судов до 34 единиц к 2016 году и до 43 единиц к 2020 году.