Железные дороги за 2 месяца сократили убытки от перевозки пассажиров почти на 5%

Железные дороги Украины за 2 месяца 2013 года сократили убытки от перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщении на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 1,24 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, в январе-феврале 2013 года убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении составили 719,3 млн грн, в пригородном сообщении - 519 млн грн.

На организацию пассажирских перевозок за 2 месяца 2013 года железные дороги Украины потратили 1,9 млрд грн, при том, что доходы от этих перевозок составили 677, 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-феврале перевезли 69,79 млн пассажиров - на 0,9% меньше, чем в январе-феврале 2013 года, и 64,9 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем в январе-феврале 2012 года.

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.