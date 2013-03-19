Началась реорганизация госпредприятий морского транспорта

Министерство инфраструктуры Украины начало процедуру реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образования Администрации морских портов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, реорганизация затронет 20 предприятий морского транспорта Украины - 18 морских портов, ГП «Дельта-лоцман» и Керченскую паромную переправу.

Напомним, распоряжением Кабинета министров №133 от 4 марта 2013 года правительство согласовало предложения Мининфраструктуры по реорганизации государственных предприятий морского транспорта путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно распределительным балансам и образованию государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Министерство инфраструктуры 19 марта издало приказ №163 «О мерах по реорганизации государственных предприятий морского транспорта и создании государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Документом установлено, что Администрация морских портов Украины является правопреемником государственных предприятий, которые реорганизуются, в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.

Исполняющим обязанности главы Администрации на период до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления назначен Юрий Васьков, ранее занимавший должность начальника Одесского морского торгового порта (ОМТП).

Также приказом создана комиссия по реорганизации государственных предприятий морского транспорта, в состав которой вошли руководители и специалисты реорганизуемых предприятий, а также лидеры их профсоюзных организаций. Утвержден ряд мер по обеспечению реорганизации государственных предприятий путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно распределительным балансам.

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