В ходе реорганизации портов не будет сокращения работников - Мининфраструктуры

Реорганизация государственных морских портов не является инструментом сокращения работников, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра Дмитрия Демидовича.

«Министр инфраструктуры Владимир Козак поставил задачу отработать механизм и процедуру информирования людей в рамках реорганизации и перевода работников во вновь созданные структурные подразделения госпредприятия «Администрация морских портов Украины», его филиалы или продолжения работы в новой структуре реорганизуемых государственных предприятий. То есть необходимо найти такое решение, которое, с одной стороны, дало бы уверенность трудовому коллективу в том, что реорганизация не является инструментом для сокращения. С другой стороны, мы должны юридически грамотно прописать процедуру таким образом, чтобы каждый человек, работающий в государственном морском порту, четко представлял свое будущее после проведения реорганизации», - цитирует пресс-служба замминистра.

По словам Д. Демидовича, после создания Администрации морских портов Украины и регистрации ее как юридического лица, его руководитель утвердит соответствующую организационную структуру и штатное расписание как самого нового госпредприятия, так и его филиалов на местах. После этого у руководителей реорганизуемых предприятий, появляется правовое основание для того, чтобы сообщить людям и предложить им согласно нормам трудового законодательства должности в новой структуре.

«Те работники, которые по каким-то причинам откажутся от перевода на предложенные должности, будут иметь не менее двух месяцев с момента уведомления об изменениях в организации труда для того, чтобы доработать на предприятии и принять решение о своей дальнейшей деятельности», - сказал Д. Демидович.

«Мы решили, что необходимо информировать людей после того, как будет зарегистрирована Администрация морских портов Украины и утверждено штатное расписание, тогда люди будут четко видеть и понимать, куда они будут перемещаться в процессе реорганизации», - отметил он.

По словам замминистра, новые коллективные договоры после реорганизации государственных морских торговых портов будут «содержать статьи не хуже, чем действующие на сегодня в портах», в частности положения о выслуге лет, тринадцатой зарплате, сохранении отпускных и материальной помощи на оздоровление.

Д.Демидович также отметил, что заработная плата в Администрации морских портов «должна быть не ниже существующей сейчас в морской отрасли».

«Этот вопрос необходимо в рабочем порядке проработать вместе с организационной структурой и штатным расписанием вновь создаваемого предприятия», - сказал он.

Напомним, 5 марта 2013 года министр инфраструктуры Владимир Козак во время заседания коллегии ведомства поручил создать рабочую группу с участием представителей Минифраструктуры и профсоюзов, которая должна разработать формы штатных сообщений и четких разъяснений относительно перехода всех работников предприятий на соответствующие должности в структурные подразделения создаваемого госпредприятия «Администрация морских портов», ее филиалов и государственных предприятий, которые реорганизуются.

В состав рабочей группы вошли как специалисты ведомства и предприятий отрасли, так и представители профсоюзов.

Основная задача рабочей группы - до 15 мая текущего года осуществить меры по разработке проектов документов, связанных с изменениями в организации производства и труда работников государственных предприятий морского транспорта, которые реорганизуются.