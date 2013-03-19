В Польше подтвердили победу "Богдан Моторс" в тендере на поставку троллейбусов Люблину

Варшава. Польский апелляционный совет (Krajowa Izba Odwolawcza, КІО) подтвердил правильность выбора победителем тендера на поставку троллейбусов за 21 млн долл. (с НДС) городу Люблин украинско-польского консорциума "Богдан-Моторс" и Ursus.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь КІО Малгожата Стренчивилк во вторник, 19 марта.

Она отметила, что КІО признал безосновательными обвинения, выдвинутые проигравшей в этом тендере компанией Solaris, которая 2 марта оспорила его результаты.

"Обвинения не подтвердились. Апелляция отклонена", - сказала собеседник агентства.

Пресс-секретарь коммунальной компании ZTM Lublin, проводившей этот тендер, Юстина Гуждь сообщила УНИАН, что компания планирует подписать тендер с победителем во второй половине апреля.

Она сообщила, что этот тендер должна еще проверить Администрация госзакупок, поскольку стоимость заказа превышает определенный уровень и закупка будет финансироваться с привлечением средств Евросоюза.

Собеседник агентства назвала это стандартной процедурой.

Пресс-секретарь Solaris Матеуш Фигашевский сказал УНИАН, что компания принимает решение KIO и ожидает его полную письменную аргументацию.

Он не уточнил, намерена ли компания оспаривать его результаты в высших инстанциях.

Ранее представители Solaris, которые принимали участие в заседании KIO по этому делу на прошлой неделе, называли малоправдоподным обжалование решения KIO в суде из-за действующего в Польше законодательства, обязывающего истца заплатить 5% стоимости тендера, которые он может потерять в случае проигрыша.

Как сообщал УНИАН, Solaris обжаловала объявленную в феврале победу польско-украинского консорциума, заявив, что предложение конкурента не отвечает "техническим условиям" тендера.

Ранее компания ZTM Lublin называла среди причин, по которым она выбрала предложение консорциума на поставку 38 троллейбусов, не только меньшую цену, но также их лучшие технические характеристики.

Среди них, в частности, возможность езды троллейбуса на аккумуляторах (без электросети) 5 км вместо предложенных Solaris 2,5 км и большее количество более удобных мест для пассажиров.

Польско-украинский консорциум предложил поставить Люблину троллейбусы по цене около 550 тыс долл. каждый (с НДС), что примерно на 0,5% дешевле, чем Solaris.

Справка УНИАН. Созданная в 1996 году компания Solaris c 2002 года является крупнейшим поставщиком муниципального транспорта в Польше, продажи которой, с учетом заграничных рынков, в прошлом году превысили 1000 штук.

"Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.