«Телесистемы Украины» в 2012 году увеличили убыток в 2,7 раза

Телекоммуникационная компания «Телесистемы Украины» в 2012 году увеличила чистый убыток до 179,2 млн грн с 66,1 млн грн в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В 2012 году стоимость активов предприятия сократилась на 12% - до 1,4 млрд грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность компании в 2012 году уменьшилась до 162,4 млн грн с 198,4 млн грн в 2011 году.

Текущие обязательства предприятия по итогам 2012 года сократились на 7% - до 71,7 млн грн. При этом долгосрочные обязательства остались на уровне предыдущего года - 8,6 млн грн.

Справка УНИАН. «Телесистемы Украины» - национальный провайдер телекоммуникационных услуг и скоростного мобильного Интернета. Компания предоставляет услуги под ТМ PEOPLEnet.