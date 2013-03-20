Компания “Бруклин-Киев” примет участие в концессионном конкурсе Одесского порта

Стивидорная компания “Бруклин-Киев” (Одесса) намерена принять участие в концессионном конкурсе Одесского морского торгового порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве 20 марта в ходе круглого стола "Стратегия морских портов Украины: точки роста отрасли" сообщил генеральный директор компании «Бруклин-Киев» Юрий Губанков.

«Мы будем участвовать в тендере на концессию и полностью поддерживаем эту форму, она понятна и для банков, и для всех других структур. Это проекты, которые позволят нам увеличить грузооборот на нашем комплексе», - сказал он.

Ю.Губанков также сообщил, что «через 6-7 месяцев у нас увеличится грузооборот на 1,502 млн тонн, еще через год мы увеличим этот оборот еще на 800 тыс. тонн».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Одесский морской торговый порт и стивидорная компания «Бруклин-Киев» начали строительство зернового элеватора стоимостью 125 млн долларов в районе Андросовского мола на территории Одесского порта. «Бруклин-Киев» инвестирует в проект 85 млн долларов, Одесский порт — 40 млн долларов.

Мощность терминала составит 4 млн тонн зерна в год. Проект будет реализован на условиях паритетного финансового участия.

Согласно проекту, порт построит причал длиной 254 м и глубиной у границы 12,5 м, который сможет принимать суда дедвейтом до 60 тонн.

Новый терминал на Андросовском молу станет четвертым по счету зерновым перегрузочным комплексом Одесского порта.

Напомним, распоряжением Кабинета министров №133 от 4 марта 2013 года правительство согласовало предложения Мининфраструктуры по реорганизации государственных предприятий морского транспорта путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно распределительным балансам и образованию государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Министерство инфраструктуры 19 марта издало приказ №163 «О мерах по реорганизации государственных предприятий морского транспорта и создании государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Документом установлено, что Администрация морских портов Украины является правопреемником государственных предприятий, которые реорганизуются, в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.

Исполняющим обязанности главы Администрации на период до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления назначен Юрий Васьков, ранее занимавший должность начальника Одесского морского торгового порта (ОМТП).

Также приказом создана комиссия по реорганизации государственных предприятий морского транспорта, в состав которой вошли руководители и специалисты реорганизуемых предприятий, а также лидеры их профсоюзных организаций. Утвержден ряд мер по обеспечению реорганизации государственных предприятий путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно распределительным балансам.

Справка УНИАН. Стивидорная компания «Бруклин-Киев» оперирует причалами Хлебной гавани Одесского морского торгового порта с сентября 1994 года. Компания специализируется на перевалке зерновых навалом, металлопродукции, рудных грузов.

Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.