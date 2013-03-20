Fly Dubai расширит маршрутную сеть в Украине

Авиакомпания Fly Dubai (ОАЭ) с сентября 2013 года расширит маршрутную сеть в Украине до пяти городов и начнет выполнять регулярные рейсы из Дубаи в Одессу и Днепропетровск.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 15 сентября 2013 года авиакомпания начнет выполнять полеты из Дубаи в Одессу. Рейсы на направлении Дубаи - Днепропетровск начнут выполняться с 18 сентября.

Кроме того, с 15 сентября 2013 года Fly Dubai увеличит частоту рейсов Дубаи - Киев до двух рейсов в день.

С начала 2013 года компания Fly Dubai объявила о выполнении рейсов по пяти новым направлениям в дополнение к шести, заявленным сегодня. Таким образом, растущая маршрутная сеть Fly Dubai на сегодняшний день охватывает более 60 направлений на территории стран Ближнего Востока, Африки, полуострова Индостан, Азии, СНГ, а также Центральной и Восточной Европы.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Fly Dubai в зимнем расписании 2013-2014 гг. планирует увеличить частоту полетов в украинские города Донецк, Харьков и Киев.

С открытием новых направлений маршрутная сеть Fly Dubai будет насчитывать 18 городов СНГ.

Из общего пассажиропотока на маршрутах из Киева, Харькова и Донецка 19% пассажиров Fly Dubai летят в Коломбо с одной пересадкой в Дубаи.

Справка УНИАН. Fly Dubai - бюджетная авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов, базирующаяся в Международном аэропорту Дубаи и принадлежащая правительству Дубаи. Начала работать в 2009 году. Флот авиакомпании насчитывает 28 новых самолетов.