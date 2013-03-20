ПЖД за январь-февраль увеличила пригородные перевозки льготников на 20%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 2 месяца 2013 года увеличила перевозку льготников в пригородном сообщении на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 880,4 тыс. пассажиров.

Как сообщает ПЖД, за январь-февраль 2013 года дорога получила 3,871 млн грн компенсации за перевозку льготников, в том числе в феврале - 3,762 млн грн, что составляет 49,9% от фактической стоимости перевозок льготников в пригородном сообщении.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в январе 2013 года в пригородном сообщении перевезла 421,6 тыс. пассажиров льготной категории и получила компенсацию за перевозку льготников из местных бюджетов 108,2 тыс. грн компенсации, что составляет 2,9% от суммы фактических начислений - 3,739 млн грн.

Справка УНИАН. Более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении составляют льготные категории граждан. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.