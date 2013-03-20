Гидрометцентр предупреждает: 22-25 марта погодные условия существенно ухудшатся

Гидрометцентр предупреждает о существенном ухудшении погодных условий в Украине 22-25 марта.

Как говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, в частности, сложные погодные условия ожидаются в связи с перемещением в Украину активного циклона с Балкан.

22-23 марта в западных (кроме Закарпатья), северных, Винницкой и Черкасской областях сильные, местами очень сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, в Одесской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег; местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; на территории остальных областей сильные дожди, 23 марта - с переходом в мокрый снег; в Украине, кроме крайнего запада, усиление скорости ветра до 17-22 м/с.

На акватории и побережье Черного и Азовского морей скорость ветра будет усиливаться до 19-24 м/с, 23 марта - местами 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском - 15-20 дм.

23-25 марта температура воздуха снизится на большей части территории ночью до 8-14° мороза, днем - до 2-8° мороза

В горах Карпат сохраняется опасность схода снежных лавин.