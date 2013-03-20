На Киевском ж/д узле отработают механизмы эффективности пригородных перевозок

Механизмы обеспечения доступных, качественных и безопасных железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении будут отработаны на Киевском железнодорожном узле.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), задачи по созданию эффективного и действенного механизма обеспечения доступных и качественных и безопасных перевозок пассажиров в пригородном сегменте - приоритет, выполнение которого закреплено Программой экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

В то же время, по словам координатора реформы транспортной отрасли координационного центра по внедрению экономических реформ при президенте Украины Александра Кавы, реализация такой модели возможна только при условии повышения уровня ответственности местной власти и ее активного участия в процессе заказа пригородных перевозок.

Кроме этого, не менее важным является вопрос совместных инвестиций в обновление парка пригородных электро- и дизель-поездов и возмещения в полном объеме компенсаций за льготные перевозки и разницы между экономически обоснованным тарифом и фактически установленными социальными тарифами на перевозку пассажиров в пригородном сегменте.

При этом эксперт отмечает, что пригородный сегмент из года в год теряет платежеспособного пассажира именно из-за хронической недокомпенсации и систематического отсутствия средств на обновление пригородного парка.

Задача ближайших лет - вернуть платежеспособного пассажира в пригородный сегмент, предложив ему комфортные поезда, удобное расписание и безопасность и скорость путешествия.

На выполнение Национального плана действий на 2012 год был разработан бизнес-план создания первой пригородной железнодорожной компании, которая должна заработать на направлении Киев - Ирпень - Тетерев ЮЗЖД.

«При условии эффективного сотрудничества между Киевгорадминистрацией, облгосадминистрацией и «Укрзализныцей», эта компания сможет предложить гражданам принципиально новый уровень услуг в пригородном сообщении, который по качеству, скорости и пунктуальностью не будет уступать пригородному сообщению в государствах ЕС», - отметил А. Кава. Он также подчеркнул, что «при применении новой модели пригородного сообщения жители городов - спутников столицы Ирпеня и Бучи получат возможность в часы-«пик» пользоваться современными электропоездами, которые будут ездить в наиболее востребованное время с удобным интервалом в направлении Киева».

В дальнейшем предусмотрена разработка и принятие нормативно-правового акта о порядке формирования и финансирования социального (государственного) заказа на железнодорожные пассажирские перевозки и указан срок выполнения в трехмесячный срок после принятия новой редакции Закона Украины «О железнодорожном транспорте».

При этом местная власть должна определиться с логистикой и пассажиропотоком в региональном сообщении, чтобы не дублировать одни и те же маршруты различными видами транспорта.

«Киев и Киевская область - лучшие полигоны для отработки модели, учитывая пассажиропоток в столицу и наибольшую задолженность, которую имеет Киев и столичный регион перед железнодорожниками», - отметил А.Кава.

Как сообщал УНИАН, за 2 месяца 2013 года Киевская городская государственная администрации перечислила ЮЗЖД только 19,2% компенсации за перевозку в пригородном сообщении пассажиров льготной категории. Киевская область получила услуг от ЮЗЖД услуги по перевозке льготных категорий населения на 3,144 млн грн, а возместила железной дороге 34,4%.