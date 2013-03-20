Мощности государственных морпортов Украины изношены на 80%

Общий износ мощностей всех 18 государственных портов Украины на данный момент составляет 80%, об этом сообщил в ходе круглого стола по вопросам реформирования портов исполняющий обязанности главы администрации морских портов Украины (АМПУ) Юрий Васьков.

«Даже если мы сегодня превратим этот износ в 10%, инвестировав средства в ремонт и модернизацию основных фондов, то они все равно не будут соответствовать тем требованиям рынка, которые нам выставляют клиенты», - сказал Ю.Васьков, уточнив, что в принципе большинство объектов инфраструктуры не соответствуют даже в отремонтированном виде требованиям рынка.

Исполняющий обязанности главы АМПУ подчеркнул, что для модернизации портов Украины требуется больше 25 млрд грн.

«По факту, потребность в инвестициях наших 18 портов в разы превышает планы, которые мы видим, исходя из программ развития, поэтому и тот фокус, который мы видим в дальнейшем функционировании отрасли, наконец-то правильный - это фокус на инвестора», - уточнил Ю.Васьков.

По его словам, принятый в прошлом году закон о морских портах Украины и изменение системы управления отраслью и портами позволили создать условия для инвестирования.

Согласно этому закону, в Украине была создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

По словам и.о. главы АМПУ, одной из основных функций администрации является обеспечение равного доступа к стратегическим объектам портовой инфраструктуры.

«Администрация морских портов должна быть неким гарантом того, что все субъекты, работающие на территории морского порта, обеспечены равными условиями и имеют равный доступ к тем объектам, которые являются стратегическими и объектами общего пользования», - уточнил Ю.Васьков.

Как сообщал УНИАН, Закон о морских портах вступил в силу 27 июня 2012 года.

Ст. 25 Закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, которые принадлежат государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентных принципах. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.