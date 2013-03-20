«Воздушный экспресс» может быть продан европейскому оператору

Железная дорога к международному аэропорту "Борисполь", строительство которой возможно в рамках реализации национального проекта «Воздушный экспресс», может быть передана в концессию или продана европейскому оператору.

Об этом во время круглого стола в Национальном институте стратегических исследований заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«Мы пригласили компанию PriceWaterhouseCoopers в качестве модератора и модернизатора проекта (строительства дороги - УНИАН), уже подписали с ними контракт, с тем чтобы по итогам работы генерального подрядчика, когда проект будет реализован и железная дорога построена, передать его (проект - УНИАН) в концессионное управление, желательно европейской структуре, - сказал В.Каськив. – Наша задача – передать этот проект как минимум в концессионное управление, как максимум - в частную собственность европейскому оператору. Мы уже имеем письма с заинтересованностью в этом».

Он отметил, что аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers была приглашена для того, чтобы уже на нынешнем этапе сопровождать проект. «Мы пригласили компанию PriceWaterhouseCoopers, чтобы уже на этом этапе сопровождать проект, чтобы затем осуществить конкурс по передаче проекта в концессию или в частную собственность», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав государств Украины и КНР было подписано соглашение, по которому китайская сторона должна была построить железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

5 апреля 2012 года было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

Кредит под строительство предоставляли китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor +3,5%.

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что реализация проекта «Воздушный экспресс» тормозится из-за несоответствия технического контракта, предоставленного китайской стороной, коммерческому.