Местные власти увеличили компенсацию за пригородную перевозку льготников до 48%

Местные власти за последние 2 года увеличили уровень компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении с 30% до 47,9%.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), за 2 месяца 2013 года железные дороги в пригородном сообщении перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 42,8 млн грн, а компенсацию получили в размере 20,5 млн грн, или 47,9% от необходимой суммы.

При этом некоторые области заплатили вперед, в частности Кировоградская - 105,2%, Черновицкая - 114,3%, Херсонская - 98,3% и Николаевская - 90,8%.

В то же время наибольшая задолженность по компенсации отмечается в Киеве, Киевской области, Харькове и Харьковской области.

В частности, больше всего (7,932 млн грн) по результатам 2 месяцев 2013 года недополучила Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), которая перевезла льготников на сумму 10,952 млн грн (компенсировано только 27,6%).

Это объясняется задолженностью Киевской городской и областной государственных администраций. В частности, КГГА должна возместить ЮЗЖД 3,467 млн грн, а перечислила 19,2% от нужной суммы, Киевская область получила услуг по перевозке льготных категорий населения на 3,144 млн грн, а возместила железной дороге 34,4%.

В Харькове и Харьковской области железнодорожники получили услуг по перевозке льготников на 5,752 млн грн, а возместили Южной железной дороге (ЮЖД) 2,651 млн грн, или 46,1%.

Львовская железная дорога (ЛЖД) перевезла пассажиров льготных категорий на 9,828 млн грн и получила 52,1% компенсации, Приднепровская железная дорога (ПЖД) получила 49,9%, Донецкая (ДЖД) — 52,2%, Одесская железная дорога (ОЖД) - 73,4%.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 2 месяца 2013 года получили убыток от перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщении 1,24 млрд грн.

Убыток в январе-феврале 2013 года от пассажирских перевозок в пригородном сообщении составил 519 млн грн.

Износ пригородных электропоездов на железных дорогах Украины составляет 80,3%, и дизель-поездов — 93,1%.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.