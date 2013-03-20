Комиссия по расследованию причин катастрофы Ан-24 в Донецке отчитается через две недели

Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Донецка 13 февраля через две недели представит результаты своей работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Александр Вилкул, возглавляющий эту комиссию.

"Еще 2 недели", - сказал А.Вилкул, отвечая на вопрос, когда будут представлены результаты расследования.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года в аэропорту «Донецк» при осуществлении посадки пассажирский самолет Ан-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и разломался пополам.

На борту самолета находилось 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 5 человек.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.