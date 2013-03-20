Кабмин утвердил порядок использования документов для пассажиров поездов

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования удостоверяющих личность документов при покупке железнодорожных билетов и посадке в поезд.

Соответствующее постановление Кабмина №160 принято 6 марта. Текст постановления размещен на сайте правительства.

Согласно постановлению, оформление в билетной кассе полных и детских проездных документов, в том числе в электронном виде, осуществляется с внесением в проездной документ фамилии и имени пассажира со слов лица, осуществляющего оплату проездного документа.

При оформлении проездных документов с использованием мобильной связи, Интернета, специализированных автоматов самообслуживания и т.д. фамилию и имя лица, которое будет осуществлять поездку, отмечает лицо, осуществляющее оформление и оплату проездного документа.

В проездных документах (кроме льготных и бесплатных) на проезд в региональных поездах и билетах на проезд в поездах пригородного сообщения фамилия и имя лица не указываются.

Посадка в поезд осуществляется по предъявлению проездного документа и документа, удостоверяющего личность.

Проездные документы, приобретенные до вступления в силу настоящего постановления, без указания фамилии и имени будут действительны, и посадка в поезд и проезд по ним будут осуществляться без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Министерство инфраструктуры Украины предлагало изменить порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом и проверять паспорта и при покупке билетов и при посадке в поезд. Ранее ведомство предлагало обязать пассажиров предъявлять документы, удостоверяющие личность, только при посадке в поезд, а не при покупке билетов.