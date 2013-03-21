Скоростные поезда в Украине уже перевезли 1 млн пассажиров

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с начала запуска скоростного железнодорожного движения перевезла скоростными межрегиональными поездами категории Интерсити+ «Украинский экспресс» 1 млн пассажиров.

Как сообщили УНИАН в УЖСК, по данным автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), миллионный пассажир прибыл в Киев в четверг, 21 марта 2013 года поездом № 161 сообщением Харьков-Киев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.