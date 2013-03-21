В Казатине ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого дома для железнодорожников

В городе Казатин Винницкой области Юго-Западная железная дорога построила для железнодорожников вторую очередь 90-квартирного жилого дома.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, 20 марта в городе Казатин введена в эксплуатацию ІІ очередь 90-квартирного жилого дома по улице Победы, 2, возведенная за средства Юго-Западной железной дороги. Здание было возведено в течение года.

Бесплатное жилье получили 45 семей железнодорожников.

Поздравить владельцев жилья с новосельем и вручить ордера на квартиры прибыли председатель областной государственной администрации Иван Мовчан и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

А.Кривопишин отметил, что это не последняя очередь строительства социального жилья, и как только будет определена площадка под застройку - будет возводиться еще один дом для железнодорожников.

В департаменте также отметили, что новые жилые объекты в соответствии с приоритетными направлениями деятельности областной власти в этом году будут возводиться в каждом районе Винницкой области.

«По результатам работы в первом квартале мы планируем уже в начале апреля презентовать в каждом районе программу по строительству 8-квартирных домов. Все площадки под застройки уже определены, разработаны типовые проекты. Таким образом, будем постепенно обеспечивать жильем те категории населения, которые в этом первоочередно нуждаются: медицинских работников, педагогов, работников бюджетной сферы», - отметил И.Мовчан.